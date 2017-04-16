أول تطبيق لتعديل الدستور.. أردوغان يرأس اجتماع الوزراء

يرأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر الرئاسة بأنقرة بحسب ما أعلنته محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية نقلا عن مصادر في الحكومة التركية.

ويعتبر ذلك أول تطبيق للتعديل الدستوري الذي حظي بموافقة الأتراك.

وفي أول كلمة له أمام أنصاره، عقب صدور نتائج فرز أغلبية الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت متأخر من ليل الأحد أن #تركيا اتخذت قرارا تاريخيا وأنهت الجدال المستمر منذ 200 عام حول نظام حكمها وهذا القرار ليس عادياً." ووصف نتائج هذا الاستفتاء بالنصر، قائلاً: 16 نيسان نصر لـ #تركيا بأسرها

وأضاف: "التصويت على التعديلات الدستورية هو نجاح للديمقراطية، لا سيما وأن كل السلطات التنفيذية والتشريعية تعمل لخدمة الشعب."

كما شدد على أن الشعب التركي صوت بإرادته الحرة على التعديلات الدستورية. وأضاف أن الشعب التركي أظهر مجدداً وعياً كبيراً واستثنائياً بتوجهه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته بإرادته الحرة."

وقال: "نريد من الدول الحليفة والصديقة احترام إرادة الشعب التركي".

إلى ذلك، أوضح أن المواد الدستورية المعدلة الخاصة برئيس الجمهورية يبدأ تفعيلها بعد انتخابات 2019.

يشار إلى أن وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة كانت ذكرت مساء الأحد أن نسبة التصويت "بنعم" بلغت 51.3 في المئة بعد إحصاء 98.2 في المئة من صناديق الاقتراع، لكنها قالت إن الفارق قد يتقلص أكثر بعد الانتهاء من فرز الأصوات.