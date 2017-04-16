تركيا.. حزب المعارضة الرئيسي يطالب بإعادة فرز الأصوات

أعلن #اردال_اكسونجور نائب زعيم #حزب_الشعب_الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في #تركيا، الأحد، أن #المعارضة ستطالب بإعادة فرز ما يصل إلى 60 بالمئة من الأصوات في استفتاء الأحد، الذي جرى على تعديلات دستورية ستمنح الرئيس #رجب_طيب_أردوغان صلاحيات واسعة.

كما أعلن حزب الشعوب الديموقراطي في تغريدة طعنه في نتائج ثلثي مكاتب الاقتراع.

وكان المجلس الأعلى للانتخابات قال قبل ساعات من إغلاق مراكز #الاقتراع إن المجلس سيحسب #الأصوات التي لم يختمها مسؤولوه بأنها صحيحة ما لم يثبت أنها مزيفة، متعللا بوجود عدد كبير من الشكاوى من أن مسؤولي المجلس في مراكز الاقتراع لم يقوموا بختم كل بطاقات الاقتراع.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن نسبة الأصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية تقلصت إلى 51.3 بالمئة بعد فرز نحو 97 بالمئة من صناديق الاقتراع.

وأظهرت بيانات أن رافضي التعديلات تقدموا في أكبر ثلاث مدن تركية، وهي اسطنبول وأنقرة وإزمير وفي جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية.