سفينة تفشل في إنقاذ 1000 مهاجر وتتركهم في "المتوسط"

امتلأت سفينة إنقاذ عن آخرها بالمهاجرين أمس السبت فأبحرت عائدة تاركة نحو 1000 مهاجر آخر في عرض #البحر_المتوسط.



وبدأت عملية منظمة محطة مساعدة المهاجرين في البحر ( #مواس) ومقرها مالطا، وهي المنظمة التي تدير السفينة #فينيكس، في الساعات الأولى من صباح السبت. وانتشلت السفينة 453 مهاجرا وكانت الأولوية لمن هم بحاجة لرعاية طبية و #النساء و #الأطفال.



وبعد وصول السفينة إلى كامل طاقتها الاستيعابية قامت المنظمة في الساعات اللاحقة بتقديم يد العون إلى نحو 1000 شخص وفرت لهم #إمدادات أساسية قبل تركهم في عرض البحر وقد تقطعت بهم السبل.





وقال مصور من وكالة "رويترز" كان على متن السفينة إن 20 مهاجرا على الأقل غرقوا اليوم الأحد (16 أبريل نيسان) قبالة #ساحل_ليبيا.



وبلغ عدد الذين تم إنقاذهم يوم الجمعة 2000 مهاجر وهو عدد قياسي يؤشر لتصاعد هذه #الأزمة_الإنسانية المستمرة في عرض #البحر.