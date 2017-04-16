انفجار" صاروخ كوري شمالي عند اختبار إطلاقه

أكدت وزارة الدفاع الأميركية " #البنتاغون "، اليوم الأحد، فشل تجربة صاروخية جديدة لكوريا الشمالية، فيما قال وزير الدفاع الأميركي جيم #ماتيس في بيان إن الرئيس #دونالد_ترمب علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً، مضيفاً أن ترمب لم يكن لديه تعليق آخر على هذه المسألة.

وقال متحدث عسكري أميركي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً قرب سينبو على ساحلها الشرقي وإن الصاروخ انفجر بشكل شبه فوري.

وقال الكوماندر البحري ديف بينهام، وهو متحدث باسم القيادة الأميركية في #المحيط_الهادي ، إن القيادة اكتشفت وتابعت ما اعتبرته إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً في الساعة (21:21 بتوقيت غرينتش السبت).

وقال بينهام إن "الصاروخ انفجر بشكل شبه فوري.. مازال يجري تقييم نوع الصاروخ".

وقال مسؤول أميركي، شريطة عدم نشر اسمه، إن هناك قدراً كبيراً من الثقة في أن الصاروخ الذي فشلت كوريا الشمالية في إطلاقه لم يكن صاروخا باليستيا عابرا للقارات، ولكن الولايات المتحدة مازالت تواصل عملية التقييم. وقال مسؤول أميركي ثان إن الصاروخ أُطلق من البرن بحسب ما نقلت "رويترز".

وكانت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية قد أعلنت أن #كوريا_الشمالية فشلت، الأحد، في إجراء #تجربة_صاروخية جديدة. وأشارت الوزارة إلى أنها تُجري مزيداً من التحليل لهذا الاختبار بهدف الحصول على تفاصيل إضافية.

كما حذرت #كوريا_الجنوبية من عمل عقابي إذا أجرت كوريا الشمالية #تجربة_نووية أو أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وقالت، في بيان لوزارة الخارجية، إن إطلاق صاروخ كوري الشمالي "يهدد العالم بأسره".

تأتي التجربة الصاروخية الفاشلة هذه، بعد يوم من #عرض_عسكري نظّمته كوريا الشمالية وعرضت خلاله نحو 60 صاروخاً بما فيها صاروخ يُشتبه في أنه #بالستي عابر للقارات.

وكان الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب تعهد الخميس بـ"معالجة مشكلة" كوريا الشمالية قبل أن يعلن إرسال حاملة الطائرات "كارل فينسون" وأسطول جوي وبحري مرافق لها إلى شبه الجزيرة الكورية، ثم تحدث عن "أسطول" يضم غواصات.