مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى‎

اقتحم #مستوطنون #إسرائيليون، صباح اليوم الأحد، #المسجد #الأقصى في #القدس الشرقية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن 390 مستوطنا اقتحموا المسجد، وسط حراسة أمنية إسرائيلية.

وتتزامن هذه الاقتحامات مع حلول عيد الفصح اليهودي، الذي ينتهي يوم الثلاثاء القادم.

وكانت جماعات إسرائيلية قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد خلال فترة عيد الفصح الذي يستمر أسبوعا.

وخلال الأيام الماضية، أدانت هيئات مقدسية وفلسطينية مختلفة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد، واعتبرت أنها تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي في الأقصى.

وأكدت دائرة الأوقاف ومجلس الأوقاف ودار الإفتاء والهيئة الإسلامية العليا، في بيان مشترك، نشرته الخميس الماضي، رفض الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة، واستنكروا كل الإجراءات والمحاولات الهادفة إلى تغيير الواقع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف.

ويقوم العشرات من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوميا، باستثناء أيام الجمعة والسبت، وتزداد وتيرة هذه الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية.