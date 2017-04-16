مشاهير تركيا يصوتون ويحثون جمهورهم على المشاركة

أدلى الفنان التركي #تاركان بصوته في ساعات الصباح الباكر في #الاستفتاء الذي وُصف بالتاريخي، ليصبح تاركان بذلك أول الفنانين المشاركين في الاستفتاء، وظهر الفنان، حسب ما أظهرت اللقطات التي بثها موقع وكالة إخلاص التركية، وهو يغادر قاعة التصويت، حيث تجمع عدد من المواطنين والتقطوا الصور التذكارية معه.

وقال تاركان لجمهوره ولعدد من الصحافيين "لقد أتيت لأقوم بواجبي تجاه وطني، إلى اللقاء". ويحظى تاركان بشعبية واسعة داخل #تركيا وخارجها، حيث يُعرف بأنه واحد من أفضل #الفنانين الأتراك الذين استطاعوا الوصول بأغانيهم للعالمية في تسعينيات القرن الماضي.

:) Günaydın... A post shared by Tarkan Tevetoğlu (@tarkan) on Apr 15, 2017 at 10:59pm PDT

لميس تصوّت

وكانت الممثلة #توبا المعروفة في العالم العربي بـ #لميس من أوائل من توجه للتصويت صباح الأحد 16 أبريل، ونشرت صورة لصندوق الاقتراع كتبت عليها "صباح الخير، هيا استخدموا حقكم الانتخابي، أتمنى لكم يوماً سعيداً.

Günaydın☺️ bugün #oykullanın hadi #oykullan güzel bir gün dileğiyle.. A post shared by Tuba Büyüküstün (@tubabustun.official) on Apr 16, 2017 at 1:06am PDT

ونشر الفنان #مصطفى_جيجيلي على حسابه على الانستغرام صورة يظهر فيها في أحد المراكز الانتخابية وهو يصوت وكتب عليها:

"من أجل استخدام حقكم الديموقراطي من فضلكم اذهبوا لصناديق الاقتراع، أتمنى أن يمر هذا اليوم الديموقراطي بسلام".

وقد صوت جيجيلي ب" #نعم " للتعديلات الدستورية، حيث كان قد ظهر سابقاً في مقطع فيديو يشجع على التصويت لصالح التعديلات.

Demokratik tercih hakkınızı kullanmak için lütfen sandıklara gidiniz. Huzurlu ve saygılı bir seçim ortamı olması dileğiyle A post shared by Mustafa Ceceli (@mustafaceceli) on Apr 15, 2017 at 11:24pm PDT

وأما الطباخ التركي الأشهر نصرات غوكشه والملقب بـ "حبيب الملح"، فلفت الأنظار بعد أن أدلى بصوته في الاستفتاء الجاري على تعديل الدستور في بلاده بطريقة مختلفة وغير اعتيادية، وهي طريقته المعهودة التي أكسبته شهرة واسعة في العالم من خلال مقاطع الفيديو التي نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر غوكشه صورته عبر حسابه على موقع إنستغرام وهو يحاول أن يلقي ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص لها بعد الانتهاء من عملية الاقتراع بالطريقة ذاتها التي يضيف من خلالها الملح على اللحوم في سلسلة مطاعمه الشهيرة.

وعلق الطباخ الذي يتابعه أكثر من 5.7 مليون متابع عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قائلاً "انتهت العملية"، في إشارة لإكماله عملية التصويت.

واكتسب الطباخ التركي شهرة واسعة بعدما تناولت الصحف العالمية الفيديوهات التي ينشرها عبر حسابه الرسمي، ما ساهم في زيارة العديد من مشاهير العالم لمطاعم غوكشه المنتشرة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.