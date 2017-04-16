نائب الرئيس الأميركي: التحالف مع سيول بلغ أقوى مستوياته

أكد #نائب_الرئيس_الأميركي #مايك_بنس، الأحد أن التزام بلاده تجاه تحالفها مع كوريا الجنوبية بلغ أقوى مستوياته.



وجاءت تصريحات بنس في قداس عيد القيامة مع القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا قبالة ساحلها الشرقي، نقلا عن و كالة رويترز.

ووصل بنس إلى #كوريا_الجنوبية، الأحد، لتأكيد التحالف الأمني القوي وإرسال رسالة تحذير لكوريا الشمالية، بحسب مسؤول في كوريا الجنوبية. وهبطت طائرة خاصة تقل بنس في قاعدة أوسان الجوية.

وتم ترتيب زيارة بنس التي تستغرق 3 أيام وسط توتر يشير إلى استعداد بيونغ يانغ لإجراء تجربة نووية أخرى وفي الوقت الذي ترسل فيه #واشنطن مجموعة هجومية ضاربة من حاملة الطائرات إلى مياه شبه الجزيرة الكورية، نقلا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).

وقبل وصوله، كشفت #كوريا_الشمالية النقاب عن 3 أنواع من #الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أثناء الاستعراض العسكري المقام يوم السبت وأطلقت صاروخا في وقت مبكر من اليوم الأحد، وانتهى بالفشل.

وفي يومي الاثنين والثلاثاء، يجري بنس، أعلى مسؤول أميركي من إدارة #دونالد_ترمب يزور #سيول، مباحثات مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية ورئيسها المكلف هوانغ كيو آن، ورئيس البرلمان الكوري تشونغ سكي كيون، إلى جانب المشاركة في ندوة يحييها رجال الأعمال الكوريون بالإضافة الى زيارة الى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

وفي اجتماعه مع هوانغ، يتوقع أن يناقشا التعاون الثنائي في الضغط على #بيونغ_يانغ لتغيير مسارها نحو نزع الأسلحة النووية عبر العقوبات والدبلوماسية وفقا لمراقبين.

كما يتوقع أن يشرح بنس لـ"هوانغ" سياسة إدارة ترمب تجاه كوريا الشمالية. ومن ضمن الموضوعات التي يتوقع أن يناقشها الجانبان قضية نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأميركي في شبه الجزيرة الكورية ومطالبة بكين بوقف الانتقام الاقتصادي ضد الشركات الكورية الجنوبية، وسيعلن الجانبان نتيجة اجتماعهما .

وزار بنس المقبرة الوطنية في أول برنامجه الرسمي، وشارك في فعالية دينية مع الجنود الأميركيين والكوريين. وسيحضر مأدبة عشاء.

وسيغادر بنس البلاد يوم الثلاثاء متجها إلى #اليابان. وتشمل جولته أيضا كل من #إندونيسيا و #أستراليا .