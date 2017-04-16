أنصار أردوغان يحتفلون.. ويلدرم يؤكد:"الأمة قالت كلمتها"

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي #يلدرم مساء الأحد فوز مؤيدي توسيع سلطات الرئيس رجب طيب #أردوغان ، وذلك رغم طعن المعارضة في النتيجة.

وقال يلدرم في كلمة ألقاها في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في #أنقرة " الكلمة الأخيرة للأمة والأمة قالت "نعم"، وتابع: "مواطني الأعزاء، تشير نتائج غير رسمية إلى أن الاستفتاء الذي نص على جعل النظام رئاسياً توج بفوز النعم".

وأضاف "الاستفتاء فتح صفحة جديدة في تاريخنا الديمقراطي وليتأكد الجميع أن نتيجته ستنعكس إيجاباً على رفاه وأمن شعبنا"، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.

كما توجه بالتهنئة للذين صوتوا بنعم، قائلاً: "أهنئ بشكل خاص مليونا و269 ألف ناخب شاب صوتوا اليوم للمرة الأولى في حياتهم."

أول تصريح لأردوغان وأنصاره يحتفلون

وكان أردوغان قال في أول تصريح له عقب الانتهاء من فرز أغلبية الأصوات: "أتمنى أن تعود نتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى اليوم، بالخير والبركات على الأمة التركية."

إلى ذلك، احتفل أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم بالنتيجة التي ظهرت عقب فرز أكثر من 98% من الأصوات، والتي أظهرت تقدماً وإن ليس شاسعاً لتأييد التعديلات الدستورية وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.