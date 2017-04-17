أول زيارة لمستشار الأمن القومي الأميركي إلى باكستان

التقى #مستشار_الأمن_القومي في #البيت_الأبيض الجنرال هربرت ريموند #ماكماستر الاثنين #رئيس_الوزراء الباكستاني #نواز_شريف ، في زيارة غير معلن عنها مسبقا هي الأولى لممثل عن إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الجديدة.

وأعلنت السفارة الأميركية في إسلام اباد في بيان أن "الجنرال ماكماستر أثنى على تطور #باكستان الديمقراطي والاقتصادي، وشدد على ضرورة التصدي للإرهاب بمختلف أشكاله".

من جهته، أفاد شريف في بيان أن "الجنرال ماكماستر أكد لرئيس الوزراء أن الإدارة الجديدة ملتزمة بالعمل مع باكستان من أجل التوصل إلى السلام والاستقرار في أفغانستان والمنطقة".

وكان ماكماستر زار الأحد #كابول حيث أكد تشدد الموقف الأميركي حيال باكستان التي يعتبرها البعض حليفة غير موثوقة جدا للولايات المتحدة.

وقام بزيارته لكابول بعد 4 أيام على إلقاء الولايات المتحدة، الخميس، أقوى قنبلة غير نووية على مواقع لتنظيم #داعش في شرق أفغانستان، ما أدى إلى مقتل أكثر من 90 متطرفا.

واستهدفت "أم القنابل" شبكة كهوف وأنفاق للتنظيم المتطرف في منطقة نائية في ولاية #ننغرهار بشرق أفغانستان.

وتنشر الولايات المتحدة قوات في أفغانستان منذ إطاحة نظام طالبان عام 2001.

وتعد القوات الأميركية التي تتولى قيادة عملية الحلف الأطلسي، 8400 عنصر حاليا، وهي مدعومة من 5 آلاف جندي من دول حليفة. والهدف من العملية دعم الحكومة الأفغانية في وقت تبدو الجهود لإجراء مفاوضات سلام بين كابول ومتمردي طالبان متعثرة.

ولم يشأ ماكماستر أن يوضح في مقابلة مع شبكة "تولو" الأفغانية إن كانت الولايات المتحدة تعتزم تعزيز وجودها العسكري.

لكنه وجه انتقادات إلى باكستان، الحليف الذي تتهمه الولايات المتحدة منذ زمن بدعم عناصر طالبان الأفغان وإيواء زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قتلته وحدة خاصة أميركية في باكستان عام 2011.

وقال: "كنا على مدى سنوات مديدة نأمل أن يدرك القادة الباكستانيون أن من صالحهم مكافحة هذه المجموعة بأقل انتقائية من الماضي، وأن أفضل طريقة للدفاع عن مصالحهم في أفغانستان وفي أماكن أخرى هي الدبلوماسية، وليس تحريك مجموعات عنيفة بصورة غير مباشرة".

وبحسب الحكومة الباكستانية، فإن ماكماستر يقوم بزيارته برفقة ليزا كورتيس الخبيرة المحافظة المؤيدة لاعتماد نهج حازم حيال باكستان. وتفيد وسائل إعلام أميركية أنها مطروحة لتولي رئاسة قسم جنوب آسيا في مجلس الأمن القومي.