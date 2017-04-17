إصابة 12 شخصا إثر إلقاء مادة حارقة في مرقص ببريطانيا

أصيب 12 شخصا بحروق ليل الأحد إلى الاثنين بسبب إقدام شخص على إلقاء #حمض_كاو في #مرقص في #لندن ، بحسب ما أعلنت السلطات.

ووقع الحادث في مرقص "مانغل" في شمال شرق العاصمة البريطانية، حيث كان 600 شخص يسهرون مستفيدين من عطلة #عيد_الفصح.

ويرجح المحققون أن شجارا اندلع بين مجموعتين من رواد المكان جعلت أحدهم يرمي خصومه بالحمض الكاوي، بحسب ما جاء في بيان لشرطة سكوتلاند يارد.

وأصيب شابان في العشرين من العمر بحروق بالغة، إلا أنهما في حالة مستقرة، أما العشرة الباقون فإصاباتهم طفيفة، وفقا للشرطة.

ولم توقف الشرطة أحدا بعد، فيما تتواصل التحقيقات.

وقال متحدث باسم فرق الإنقاذ "ألقيت مادة حارقة غير معروفة في مرقص"، وقد أظهرت الفحوص المخبرية أنها مادة حمضية.

ونقلت شبكة "بي بي سي" عن الشرطة في وقت سابق أن الهجمات بالحمض الكاوي تصاعدت وتيرتها في لندن في السنوات الماضية، فارتفع عددها من 261 في العام 2015 إلى 545 في العام الماضي.