الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال يرفعون سلاح الجوع

بالتزامن مع يوم #الأسير، أعلن مئات الأسرى في سجون #الاحتلال إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجا على الإجراءات #الإسرائيلية التعسفية بحقهم داخل المعتقلات.

وقالت فدوى البرغوثي زوجة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي، إن إسرائيل تستبيح حقوق الأسرى وتهينهم باستمرار لذلك يطلق الأسرى معركة الإضراب عن الطعام.

والإضراب عن الطعام هو آخر الخيارات التي يلجأ إليها #الأسير_الفلسطيني للدفاع عن حقوقه وتحصيلها داخل #السجون_الإسرائيلية بعد أن تفشل كل الخيارات الأخرى كالحوار مع إدارة السجن أو إرسال رسائل بمطالب الأسرى فيكون الإضراب عن الطعام خيار الأسرى الفلسطينيين المر.

ويقول عيسى قراقع #وزير #شؤون_الأسرى، إن مطالب الأسرى في #السجون_الاسرائيلية ليست #مستحيلة التنفيذ ولكن سياسة #الاحتلال_الإسرائيلي القمعية أجبرت الأسرى على الإضراب عن الطعام لتحسين ظروف اعتقالهم.

أكثر من 2000 أسير فلسطيني من أصل 6000 أسير تقريبا يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام ينضم إليهم لاحقا مئات الأسرى إضافة الى تنظيم فعاليات شعبية في الأراضي الفلسطينية قد تتضمن مسيرات باتجاه الحواجز الإسرائيلية في مشهد قد يتحول إلى انتفاضة جديدة من أجل الأسرى.

