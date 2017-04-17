بعد "فوز النعم" بالاستفتاء.. تركيا تمدد الطوارئ 3 أشهر

قرر مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس، رجب طيب #أردوغان، الاثنين، تمديداً إضافياً لثلاثة أشهر لحالة الطوارئ السارية في البلاد، منذ محاولة الانقلاب في يوليو/تموز الماضي، وفق ما نقلت قناة "أن تي في".

واتخذ القرار قبل يومين من انتهاء مفعول الإجراء وغداة فوز معسكر الـ "نعم" في الاستفتاء على تعزيز سلطات أردوغان.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، أعلن مساء الأحد، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على تعديل نظام الحكم في البلاد وتعزيز صلاحيات الرئاسة، بلغ 24 مليوناً و763 ألف و516 والمصوتون بـ"لا" 23 مليوناً و511 ألفا و155.

تعديلات دستورية

من جهة أخرى، شرعت وزارة #العدل التركية، الاثنين، في تعديل 144 مادة في 7 قوانين في #دستور البلاد، لتتواءم مع التعديلات الدستورية الجديدة عقب الموافقة عليها بالاستفتاء الشعبي الذي جرى أمس الأحد.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، فإن المديرية العامة للقوانين في وزارة العدل، ستعدل 144 مادة في 7 قوانين، بينها قانون الانتخابات الرئاسية.

ومن بين القوانين التي ستعدلها الوزارة هي، قانون #الانتخابات ، والقانون الأساسي الانتخابي وقانون سجلات #الناخبين ، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وقانون الطعون أمام المحكمة، وقانون #القضاء_العسكري ، إلى جانب قانون #الانتخابات_الرئاسية.