نائب رئيس وزراء تركيا: لا خطط لإجراء انتخابات مبكرة

أعلن محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي، لوكالة رويترز، في مقابلة، الاثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أوضح تماما أنه ليست هناك خطط لحل البرلمان أو الدعوة لانتخابات مبكرة قبل التصويت المقرر في 2019.

وبعد يوم من تصويت الأتراك بالتأييد بهامش بسيط لتعديلات دستورية ستمنح أردوغان سلطات جديدة واسعة، قال شيمشك إن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ستكون في مجالات المصالح المشتركة، مضيفا أن بعض "الضوضاء" الدائرة بين أنقرة وأوروبا ستتلاشى بعد الانتخابات التي ستجرى في أوروبا.

هذا وتعتزم #تركيا تمديد حالة #الطوارئ المفروضة منذ #الانقلاب الذي فشل في تموز/يوليو الماضي، كما ذكرت وسائل إعلام، الاثنين، غداة فوز "النعم" في #الاستفتاء على تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب #أردوغان.

ويفترض أن يتخذ قرار تمديد حالة الطوارئ خلال اجتماع لمجلس #الأمن_القومي يبدأ اعتبارا من الساعة 16,30 بتوقيت غرينتش. واكتفى نائب رئيس الوزراء نور الدين #جانكلي في تصريح نقلته قناة "خبر" بتأكيد أن المسألة مدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

ومن جهة أخرى شرعت وزارة #العدل التركية، اليوم الاثنين، في تعديل 144 مادة في 7 قوانين في #دستور البلاد، لتتواءم مع التعديلات الدستورية الجديدة عقب الموافقة عليها بالاستفتاء الشعبي الذي جرى أمس الأحد.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، فإن المديرية العامة للقوانين في وزارة العدل، ستعدل 144 مادة في 7 قوانين، بينها قانون الانتخابات الرئاسية.

ومن بين القوانين التي ستعدلها الوزارة هي، قانون #الانتخابات ، والقانون الأساسي الانتخابي وقانون سجلات #الناخبين ، وقانون الأحزاب #السياسية ، وقانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وقانون الطعون أمام المحكمة، وقانون #القضاء_العسكري ، إلى جانب قانون #الانتخابات_الرئاسية.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، مساء الأحد، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتون بـ"لا" 23 مليونا و511 ألفا و155.