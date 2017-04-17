تصعيد هائل.. 3 حاملات طائرات أميركية في شبه جزيرة كوريا

تصل 3 #حاملات_طائرات أميركية إلى #شبه_الجزيرة_الكورية خلال الأسبوع القادم، فيما اعتبره مصدر في حكومة كوريا الجنوبية أمرا نادرا من الناحية العسكرية، موضحا أن ذلك يعتبر إشارة مباشرة للطريقة التي تتعامل بها الإدارة الأميركية مع # كوريا_الشمالية، نقلا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).

وفي التفاصيل، من المتوقع أن تصل حاملة الطائرات الأميركية " #كارل_فينسون" التي تعمل بالطاقة النووية، إلى بحر الشرق من شبه الجزيرة الكورية في غضون يوم 25 أبريل الجاري لكبح جماح أية استفزازات عسكرية لكوريا الشمالية.

وستشارك "كارل فينسون" في تدريبات عسكرية مشتركة بين #كوريا_الجنوبية والولايات المتحدة في أعقاب وصولها إلى البحر الشرقي، وذلك في استعراض للقوة من أجل الضغوط العسكرية على كوريا الشمالية.

وقال مصدر رفيع المستوى في الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنه بحسب علمه، فإن واشنطن تجري تشاورا مع سيول بشأن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين بمشاركة حاملة الطائرات الأميركية التي ستصل إلى #البحر_الشرقي.

ومن المنتظر أن تشارك "كارل فينسون" في التدريبات العسكرية المشتركة في بحر الشرق استعدادا لاستفزازات عسكرية محتملة من كوريا الشمالية وفي مقدمتها تجربة نووية سادسة أو إطلاق #صاروخ_باليستي عابر للقارات بمناسبة الذكرى السنوية الـ85 لتأسيس الجيش الكوري الشمالي، بعد أن كشفت في يوم 15 أبريل/نيسان عن صواريخ باليستية عابرة للقارات في العرض العسكري احتفالا بالذكرى السنوية الـ105 ليوم ميلاد مؤسسها الراحل كيم إيل سونغ.

يذكر أن "كارل فينسون" قادرة على حمل نحو 70 طائرة مثل طائرة المقاتلة متعددة المهام (F/A-18) وطائرة الإنذار المبكر (E-2C) وغيرها، فضلا عن أكثر من 5 آلاف من أفراد الطاقم.

جدير بالذكر أن حاملة الطائرات "كارل فينسون" شاركت في التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مارس/أذار الماضي، وكان من المتوقع أن تتوجه إلى أستراليا، إلا أنها غيرت مسارها وتوجهت إلى شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى، ما يثير التوقعات بأن الولايات المتحدة قد تتخذ ردا عسكريا في حال تخطت كوريا الشمالية "الخط الأحمر".

وفي نفس التوقيت، ستتواجد في موقع قريب حاملة الطائرات الأميركية #رونالد_ريغان التي تجري الصيانة حاليا في مدينة يوكوسوكا اليابانية، وكذلك حاملة الطائرات الأميركية " #نيمتز" التي تتجه إلى غرب المحيط الهادئ، وستصل في مطلع الأسبوع القادم إلى مسرح العمليات الحربية في شبه الجزيرة الكورية في نفس الوقت.

وقال مصدر حكومي آخر من كوريا الجنوبية "إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تحاول الحد من استفزاز كوريا الشمالية بالعمل، حيث نتوقع اتباع الإدارة الأميركية لسلوك يختلف عما اتبعته الإدارة الأميركية السابقة".