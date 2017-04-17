توجيه الاتهام رسمياً إلى رئيسة كوريا الجنوبية المقالة

أعلن مدعون عامون #توجيه_الاتهامات رسميا، الاثنين، بالرشى وغيرها إلى #رئيسة_كوريا_الجنوبية المقالة #بارك_غيون-هيي إثر #فضيحة #فساد هزت البلاد.

وقال المدعون الذين يحققون في الفضيحة، إن بارك، التي ثبتت أعلى محكمة كورية جنوبية الشهر الماضي قرار إقالتها بعد أشهر من التحقيقات، تواجه اتهامات بالرشى واستغلال السلطة وتسريب أسرار الدولة.

وفي السياق ذاته، وجه مدعون، الاثنين، اتهامات إلى رئيس مجموعة تجارة التجزئة العملاقة "لوت غروب"، شين دونغ بن، بتقديم #رشى قيمتها حوالي سبعة ملايين دولار لبارك وصديقتها شوي سون-سيل.

وتتركز فضيحة الفساد على شوي التي يشتبه بأنها استغلت علاقتها ببارك لإجبار الشركات المحلية على "التبرع" بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات غير ربحية يفترض أنها استخدمتها لتحقيق مكاسب خاصة.

وتم إيداع بارك السجن بعد أن أمرت محكمة بالقبض عليها لارتباطها بقضية الفساد التي تسببت في خروج ملايين الكوريين إلى الشوارع للمطالبة بمحاكمتها.

وسلطت الفضيحة الضوء على العلاقات بين الحكومة والتكتلات الاقتصادية العائلية المعروفة في كوريا الجنوبية باسم "تشيبولز" التي تسيطر على اقتصاد البلاد.