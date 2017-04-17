طالبة طب باكستانية بايعت داعش وكادت تفجر كنيسة

أعلن متحدث باسم الجيش الباكستاني الاثنين #اعتقال امرأة كانت تعد لتنفيذ #عملية_انتحارية داخل #كنيسة ، موضحا أنها سبق أن بايعت تنظيم #داعش.

وقال المتحدث الجنرال آصف غفور إن #نورين_ليغاري ، طالبة الطب سنة ثانية، اعتقلت خلال مداهمة قام بها الجيش ليلة الأربعاء في #لاهور.

وأوضح المتحدث أن 4 جنود جرحوا خلال العملية، فيما قتل آخر خلال تبادل إطلاق النار.

وكشف الجنرال الباكستاني مقطع فيديو للصحافيين تظهر فيه الطالبة المحجبة وهي تقول: "أعطوني التجهيزات في الأول من نيسان/ابريل بينها سترتان ناسفتان و4 قنابل يدوية، وطُلب مني استخدام السترتين لمهاجمة كنيسة يوم عيد الفصح".

وتقع لاهور شرق باكستان وهي عاصمة إقليم #البنجاب ، وشهدت العام الماضي اعتداء داميا يوم #عيد_الفصح. فقد أوقع اعتداء انتحاري في حديقة أكثر من 70 قتيلا بينهم العديد من الأطفال. وتبنى فصيل تابع لحركة طالبان يدعى "جماعة الأحرار" الاعتداء.

وأعلن الجنرال غفور أنه منذ بدأ الجيش عملية عسكرية جديدة في شباط/فبراير ضد هذه المجموعات المتطرفة، قتل 108 من المتطرفين، واعتقل 558 شخصا منهم بينهم المتحدث باسم #جماعة_الأحرار المحظورة #إحسان_الله إحسان.