فيينا: يجب رفض انضمام أنقرة لأوروبا بعد الاستفتاء

اعتبر #وزير_الخارجية_النمساوي #سيباستيان_كورز الاثنين أن #الاستفتاء_التركي على تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب #أردوغان يجب أن يقود الاتحاد الأوروبي إلى التعامل "بصراحة" مع هذه المسألة، ووقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد.

وكتب الوزير النمساوي على تويتر "بعد الاستفتاء التركي، لا يمكننا ببساطة أن نعود إلى المسائل التقليدية. يجب أن نظهر صراحة فيما يتصل بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وأضاف "علينا أن نوقف مفاوضات الانضمام إلى #الاتحاد_الأوروبي والعمل بدل ذلك على توقيع اتفاق (حسن) جوار مع #تركيا ".

وكان كورز اعتبر الأحد أن نتيجة الاستفتاء أظهرت صورة "بلد منقسم".

وحقق أردوغان، الأحد، فوزا في الاستفتاء بغالبية ضئيلة، في حين طعنت المعارضة بالنتائج. ومساء الأحد، أعلن أنه قد يدعو إلى استفتاء آخر حول إعادة العمل بعقوبة #الإعدام ، وهو خط أحمر بالنسبة إلى #بروكسل .

وسبق أن طالب كورز مرارا بوقف مفاوضات انضمام تركيا.

وتوترت العلاقات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء في ضوء اتهام أردوغان بعض الدول بـ"ممارسات نازية".

و #مفاوضات_الانضمام متوقفة منذ أعوام عدة، لكن أيا من الجانبين لم يبادر إلى التخلي عنها رسميا.

وتعليقا على نتيجة الاستفتاء، حض الاتحاد الأوروبي تركيا، الأحد، على السعي إلى "توافق وطني".