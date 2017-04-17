مسيحيو القدس.. واقع بعيد عن فرحة الفصح وتخوف من التلاشي

حذرت منظمات حقوقية فلسطينية من التراجع غير المسبوق الذي سجله عدد المسيحيين في القدس المحتلة، حيث لم يتبق سوى أربعة آلاف مسيحي فقط في القدس، بحسب هذه المنظمات، فيما كانت نسبتهم عام 1948 نحو 25% من السكان في فلسطين التاريخية، لا تصل نسبتهم اليوم إلى 2% بسبب سياسات التهجير من جهة، وارتفاع نسبة الهجرة تقليديا في صفوف المسيحيين من جهة ثانية.

ويحاول #المسيحيون في #القدس ، هذه الأيام، إشاعة شيء من الفرحة في خلال الاحتفالات بعيد #الفصح المجيد ، التي تتم رغم إجراءات الاحتلال الأمنية في القدس المحتلة تحديدا، لكن واقع #المسيحيين في المدينة أصبح بعيدا كل البعد عن أي احتفال، حيث يتهدد مسيحيو القدس خطر وجودي، قد يصل حد انقراضهم بحسب #الهيئة_الإسلامية_المسيحية_لنصرة_القدس_والمقدسات.

إلى جانب سياسات #إسرائيل ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأقلية المسيحية، التي تشكل جزءا أصيلا من المجتمع #الفلسطيني منذ آلاف السنين، فإن أعدادهم تتناقص في أماكن تواجدهم الأخرى في فلسطين ، حيث لم يبق سوى 38 ألفا في الضفة الغربية وأقل من 800 في #غزة أما عددهم داخل الخط الأخضر فيصل الى 114 ألفا.

سياسات التهجير الإسرائيلية التي تُمارس ضد الفلسطينيين تتنوع منذ عقود من استيطان وهدم للبيوت وسحب الهويات من عشرات آلاف المقدسيين !!