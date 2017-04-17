ميركل تدعو أردوغان إلى حوار داخل تركيا بعد الاستفتاء

دعت #المستشارة_الألمانية #أنغيلا_ميركل، الاثنين، #الرئيس_التركي #رجب_طيب_أردوغان إلى السعي لإجراء "حوار قائم على الاحترام" مع كل الأحزاب السياسية بعد الفوز الذي حققه بفارق ضئيل في الاستفتاء على توسيع صلاحياته الرئاسية.

وقالت ميركل في بيان مقتضب مشترك مع وزير الخارجية سيغمار غابرييل إن "الحكومة (الألمانية) تنتظر من الحكومة التركية بعد حملة انتخابية شاقة، السعي الآن إلى حوار قائم على الاحترام مع كل القوى السياسية وفي المجتمع".

وأضافت أن برلين "أخذت علما" بالنتيجة المؤقتة للتصويت التي بلغت نسبة مؤيدي تعزيز الصلاحيات الرئاسية فيها 51.37 بالمئة بعد فرز 99.45 بالمئة من #صناديق_الاقتراع.

وتابعت أن الحكومة الألمانية "تحترم حق الأتراك والتركيات في تقرير دستورهم"، مؤكدة أن "الفارق الضئيل يدل على عمق #انقسام #المجتمع_التركي".

وقالت ميركل إن "هذا يعني مسؤولية كبيرة للقادة الأتراك وللرئيس أردوغان شخصيا".

وشن الرئيس التركي خلال حملته حملة عنيفة على القادة الألمان بعد منع #مهرجانات_انتخابية مؤيدة له في #ألمانيا.

ودعت برلين أيضا إلى "مناقشات سياسية في أسرع وقت ممكن" مع أنقرة "على المستوى الثنائي وبين المؤسسات الأوروبية وتركيا على حد سواء".

وقالت ميركل أيضا إنها تنتظر التقييم الأول، الاثنين، لمراقبي #منظمة_الأمن_والتعاون في أوروبا و #مجلس_أوروبا حول سير الاقتراع، وأشارت إلى "شكوك جدية" عبرت عنها الهيئتان في ما يتعلق بهذا الاستفتاء.