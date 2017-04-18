إسرائيل تلغي زيارات المعتقلين رداً على الإضراب

أعلن رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، أن مصلحة #السجون_الإسرائيلية أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلغاء زيارات المعتقلين، بسبب حالة الطوارئ المعلنة جراء الإضراب المفتوح عن الطعام.

ودعا وزير الاستخبارات والنقل في الحكومة الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق #الأسرى_الفلسطينيين.

وعلّق الوزير كاتس عبر صفحته الرسمية في تويتر على إضراب الأسرى الفلسطينيين بأن الحل الوحيد هو تنفيذ عقوبة #الإعدام بحقهم، مشيراً إلى أنه من الضروري إعادة تفعيل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والتصويت عليه في #الكنيست.