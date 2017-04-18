شاهد ملك الأردن وهو يطلق النار بزيه العسكري

شارك العاهل الأردني، #الملك_عبد_الله_الثاني، في التدريبات العسكرية الخاصة بـ #الجيش_الأردني.

ونشرت الصفحة الرسمية للديوان الملكي الأردني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يرصد مشاركة العاهل الأردني في تمرين عسكري بالذخيرة الحية مؤخراً، من دون أن يوضح المنطقة العسكرية أو تاريخ الحدث.

وظهر الملك بالفيديو الذي لقي رواجاً واسعاً عبر وسائل التواصل المختلفة، وهو يقود مجموعات قتالية أثناء اقتحامها عدداً من المخابئ المحصنة.

يشار إلى أن هذه المشاركة ليست المرة الأولى التي يظهر فيها ملك الأردن بالزي العسكري، ويشارك في تدريبات عسكرية، حيث كان آخر تدريب رسمي له شارك فيه عام 2014 حين قاد تمريناً لإنزال مظلي من داخل الطائرة.

ومن المعروف عن العاهل الأردني أنه كثير الجولات على الوحدات العسكرية التابعة للجيش في مختلف المناطق بالمملكة، لاسيما تلك التي تقوم بحماية الحدود الشمالية والشمالية الشرقية.