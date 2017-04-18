المعارضة التركية تتقدم رسمياً بعريضة لإبطال الاستفتاء

أعلن #حزب_الشعب_الجمهوري، المعارض الرئيسي في #تركيا، الثلاثاء، في بيان أنه سيتقدم للجنة الانتخابات العليا بـ #عريضة #إبطال نتائج #استفتاء الأحد الذي عزز صلاحيات الرئيس رجب طيب #أردوغان.

وقال حزب الشعب إن نائب رئيسه، بولنت تزجان، سيتقدم بالعريضة للجنة العليا عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم (11.30 بتوقيت غرينتش).

ودعا الحزب، الاثنين، لإبطال نتائج الاستفتاء، مشيراً إلى أنه سيطعن فيها لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا لزم الأمر، وذلك في أعقاب قرار اتخذته اللجنة في آخر لحظة باحتساب مظاريف أصوات غير ممهورة بختمها.