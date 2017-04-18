بوتين يهنئ أردوغان بالفوز في الاستفتاء

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين نظيره التركي رجب طيب #أردوغان على فوزه في استفتاء يعزز سلطاته الدستورية، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام التركية الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصادر رئاسية قولها إن بوتين اتصل هاتفياً بأردوغان لتهنئته على فوز الـ"نعم" فى #استفتاء الأحد.

وبحسب "الأناضول" فإن بوتين وأردوغان أكدا في حديثهما أهمية المضي في تطبيع العلاقات بين البلدين بعد إسقاط تركيا طائرة حربية روسية على #الحدود_السورية عام 2015.

كما اشار الجانبان إلى أهمية الحفاظ على وقف لإطلاق النار في #سوريا برعاية مشتركة بين #أنقرة و #موسكو.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب هنأ أردوغان على الفوز الذي اعترضت عليه المعارضة وأبدى #الاتحاد_الأوروبي فتوراً حياله.

ويتوقع بعض المراقبين ان تقترب أنقرة من موسكو بعد الاستفتاء مع ازدياد التوتر في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.