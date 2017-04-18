تحطم مروحية عسكرية تقل 12 شخصاً شرق تركيا

المصدر: العربية.نت، فرانس برس

تحطمت #مروحية للشرطة على متنها 12 شخصاً على الأقل، الثلاثاء، في شرق #تركيا في حادث عرضي على الأرجح، وفق سلطات محافظة تونجلي.

وقالت قناة "أن تي في" إنها كانت تقل بين ركابها قاضياً وسبعة شرطيين وضابط صف من الجيش.

وذكرت محافظة تونجلي أن الطائرة "سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية". وتحدثت وسائل الإعلام التركية عن ضباب في منطقة الحادث الذي وقع بعد اختفاء المروحية عن شاشات الرادار.

وأقلعت مروحية أخرى على متنها مسعفون وعسكريون من محافظة #ديار_بكر المجاورة إلى مكان الحادث، وفق "أن تي في".

وسقطت مروحية بسبب انعدام الرؤية الشهر الماضي في #اسطنبول وقتل ركابها السبعة، بينهم أربعة روس.

كما تحطمت طائرة عسكرية، في تموز/يوليو 2016، على متنها 15 شخصاً بسبب الضباب في محافظة جيريسون شمال شرق تركيا، موقعة سبعة قتلى وثمانية جرحى.