متفجرات وأسلحة وراية "داعش" تكشف مخطط اعتداء بفرنسا

أعلن المدعي العام في #باريس فرانسوا مولانس، مساء الثلاثاء، أن الرجلين اللذين اعتقلا في مرسيليا كان بحوزتهما 3 كيلوغرامات من المتفجرات وأسلحة وراية تنظيم "داعش".

وأضاف المدعي العام خلال مؤتمر صحافي قبل خمسة أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أن المشتبه بهما كليمان ب. (22 عاماً) ومحي الدين م. (29 عاماً) كانا يستعدان لارتكاب "عمل عنيف وشيك على الأراضي الفرنسية، دون أن نتمكن من تحديد اليوم والهدف أو الأهداف بشكل واضح".

وكانت مصادر قضائية أعلنت، الثلاثاء، أن #السلطات_الفرنسية ألقت القبض على رجلين في مدينة #مرسيليا بجنوب البلاد للاشتباه بأنهما خططا لهجوم أثناء انتخابات الرئاسة المقررة الأحد.

وأوقف الرجلان، (23 و29 عاماً) للاشتباه بتحضيرهما لاعتداء "وشيك" قبل خمسة أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على التحقيق.

وأوضح أحد المصادر أنه يشتبه بأن الرجلين "كانا سينتقلان إلى تنفيذ (المخطط) بشكل آني"، وقد أوقفهما #جهاز_الاستخبارات_الداخلية في سياق فتح تحقيق في #باريس في قضية تشكيل عصابة لهدف #إرهابي.

وذكر مصدر بالشرطة أنها كانت تلاحق الاثنين منذ نهاية الأسبوع الماضي، واعتقلتهما بفارق دقائق في المدينة الساحلية الواقعة جنوب شرقي #فرنسا ، مشيراً إلى أن أحد المعتقلين تبنى #الفكر_المتطرف أثناء فترة سجنه. ولا تزال عملية تفتيش شقة مستأجرة مستمرة.

كما تم العثور على أسلحة نارية ومواد لصنع متفجرات على صلة بالمخطط الإرهابي.

ويدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم في #انتخابات_الرئاسة الأحد الموافق 23 نيسان/إبريل على أن تجرى جولة ثانية في السابع من أيار/مايو. وقتل أكثر من 230 شخصاً في هجمات نفذها متطرفون في #فرنسا خلال العامين الماضيين.