إطلاق سراح موظفين أمميين احتجزهم لاجئون من جنوب السودان

أعلن مسؤول في #الأمم_المتحدة إطلاق سراح مجموعة من 16 موظفاً أممياً كان متمرّدون سابقون من #جنوب_السودان احتجزوهم رهائن في #الكونغو الديمقراطية.

وكان المتمرّدون غير المسلّحين احتجزوا، الثلاثاء، هؤلاء العاملين في بعثة "مونوسكو"، داخل معسكر خارج غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي وقت سابق، قال مسؤول بالأمم المتحدة إن مئة من اللاجئين غير المسلحين من #جنوب_السودان في شرق #الكونغو أخذوا عددا من أفراد بعثة #الأمم_المتحدة #رهائن ، وطالبوا بنقلهم إلى بلد ثالث.

ونقلت "رويترز" عن دانيال رويز مدير مكتب الأمم المتحدة في غوما قوله إن هؤلاء اللاجئين كانوا بين 530 مقاتلاً يقيمون في قاعدة مونيجي خارج غوما مباشرة منذ أغسطس/آب.

ومعظمهم مقاتلون سابقون موالون لريك #مشار ، النائب السابق لرئيس جنوب السودان، خاضوا اشتباكات مع قوات الرئيس #سلفا_كير منذ يوليو/تموز 2016 .

ووفقاً لتقديرات للأمم المتحدة فإن حوالي 3 ملايين من مواطني جنوب السودان نزحوا بسبب العنف في بلدهم في أكبر موجة نزوح عبر الحدود في إفريقيا منذ عمليات الإبادة الجماعية في رواندا في 1994.