أردوغان يلتقي ترمب في مايو

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش #أوغلو الأربعاء، إن الرئيس رجب طيب #أردوغان سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل قمة حلف شمال الأطلسي في أيار/مايو.

وأضاف الوزير التركي "سنحدد موعداً للقاء الرئيسين في أيار/مايو قبل قمة الحلف الأطلسي". ولم يلتق الرئيسان حتى الآن، لكنهما أجريا العديد من المباحثات الهاتفية.

وهنأ #ترمب أردوغان بفوزه الأحد في استفتاء توسيع سلطاته.

وأضاف تشاوش أوغلو أن الرئيسين عبرا أثناء الاتصال الهاتفي عن رغبتهما المشتركة في الاجتماع في #واشنطن "لتحسين علاقاتهما الثنائية".

وبحسب ما نشرت الإدارة الأميركية عن الاتصال، فإن ترمب لم يعبر عن أي تحفظ بشأن الاستفتاء الذي حقق فيه أردوغان فوزاً، رغم أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في #أوروبا ومجلس أوروبا اعتبرا أنه لم يتم تنظيم الاستفتاء في ظروف منصفة.

وتأمل تركيا في إقامة علاقات جيدة مع إدارة ترمب بعد التدهور الواضح في علاقاتها مع إدارة الرئيس السابق باراك #أوباما ، خصوصاً بسبب دعم واشنطن لمجموعات مسلحة كردية في سوريا تحارب المتطرفين.