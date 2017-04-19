الأردن ينظر في قضية أول متهمة بتأييد داعش

أجّلت #محكمة_أمن_الدولة_الأردنية النظر بقضية أول متهمة بتأييد تنظيم #داعش عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حتى استكمال شهود النيابة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المتهمة نفت، خلال الجلسة، تهمة الترويج لأفكار "داعش".

وكانت المتهمة، بحسب لائحة الاتهام، تروج للتنظيم بنشر صور وفيديوهات على صفحتها على "فيسبوك،" وتنشر إصدارات التنظيم وما يتعلق به من أخبار لأصدقائها على الصفحة التي تمتلكها منذ بداية عام 2016 حيث أصبحت من مؤيدي التنظيم.

وشددت المحكمة العقوبة مع مطلع عام 2017 على كل من يؤيد "داعش" أو #جبهة_النصرة إلى الوضع بالأشغال الشاقة 8 سنوات.