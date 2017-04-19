البيت الأبيض يعلن موعد لقاء ترمب – عباس

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترمب سيستضيف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في واشنطن يوم الثالث من أيار/مايو.

وأوضح شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين "سيستغلان الزيارة للتأكيد مجدداً على التزام #الولايات_المتحدة والقيادة الفلسطينية بالسعي في نهاية المطاف إلى تسوية لإنهاء الصراع"، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

والتقى عباس في رام الله أخيراً رئيس وكالة #الاستخبارات_المركزية_الأميركية (سي آي إيه) مايك بومبيو، والممثل الخاص لترمب جيسون غرينبلات، وقال قبل فترة قصيرة إن إدارة ترمب تفكر "جدياً في إيجاد حل للقضية الفلسطينية".

وخلال محادثة هاتفية مع ترمب في منتصف آذار/مارس، تحدث بوضوح عن #حل_الدولتين الذي بدا أن ترمب غير متمسك به، وفق ما صرح في منتصف شباط/فبراير لدى استقباله رئيس وزراء #إسرائيل بنيامين نتنياهو في واشنطن.