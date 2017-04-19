تركيا.. رفض رسمي لطلبات إلغاء الاستفتاء

رفض المجلس الأعلى للانتخابات في #تركيا الأربعاء، مطالب المعارضة بإلغاء #الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب #أردوغان بعد شكاوى بشأن تزوير الانتخابات، وفق #وسائل_الاعلام.

وذكرت قناة "إن تي في" الخاصة، أن عشرة أعضاء في #المجلس رفضوا إلغاء التصويت، في حين صوت عضو واحد لصالحه.

وأعلن #مراقبون_دوليون في وقت سابق، أن الفرص في الحملة التي سبقت الاستفتاء في تركيا حول توسيع #صلاحيات_الرئيس "لم تكن متكافئة"، وأن عملية #فرز الأصوات شابتها عملية تغيير في الإجراءات في اللحظة الأخيرة.

وقال سيزر فلورين بريدا من اللجنة المشتركة لمكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إن "حملة #الاستفتاء جرت بشكل غير متكافئ، كما أن الفرص لم تكن متساوية للطرفين".