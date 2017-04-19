تركيا.. حزب المعارضة الرئيسي باقٍ بالبرلمان

نقلت محطة "سي إن إن ترك" عن متحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، قوله إن الحزب قرر عدم الانسحاب من البرلمان على خلفية #الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد.

وكانت صحيفة "حريت" اليومية التركية، نقلت الأربعاء، عن المتحدثة باسم #حزب_الشعب_الجمهوري المعارض الرئيسي قولها، إن الحزب قد يفكر في #الانسحاب من #البرلمان احتجاجاً على المخالفات في استفتاء الأحد.

وقالت المتحدثة باسم الحزب، سيلين سايك بوك: "نحن لا نعترف بنتيجة الاستفتاء. لا شك بأننا سنمارس كل حقوقنا الديمقراطية ضده".

كما أشارت بوك إلى أنه يتعين إعادة الاستفتاء، لأن شرعيته كانت مثار شكوك في #تركيا و #المجتمع_الدولي على حد سواء.