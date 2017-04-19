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تركيا.. حزب المعارضة الرئيسي باقٍ بالبرلمان

المصدر: أنقرة - رويترز
البرلمان التركي
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نقلت محطة "سي إن إن ترك" عن متحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، قوله إن الحزب قرر عدم الانسحاب من البرلمان على خلفية #الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد.

وكانت صحيفة "حريت" اليومية التركية، نقلت الأربعاء، عن المتحدثة باسم #حزب_الشعب_الجمهوري المعارض الرئيسي قولها، إن الحزب قد يفكر في #الانسحاب من #البرلمان احتجاجاً على المخالفات في استفتاء الأحد.

وقالت المتحدثة باسم الحزب، سيلين سايك بوك: "نحن لا نعترف بنتيجة الاستفتاء. لا شك بأننا سنمارس كل حقوقنا الديمقراطية ضده".

كما أشارت بوك إلى أنه يتعين إعادة الاستفتاء، لأن شرعيته كانت مثار شكوك في #تركيا و #المجتمع_الدولي على حد سواء.

كلمات دالّة

#حزب الشعب الجمهوري, #الانسحاب, #البرلمان, #استفتاء, #تركيا, #المجتمع الدولي, #الاستفتاء

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