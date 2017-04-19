قائد الجيش الباكستاني يصادق على إعدام 30 مدانا بالإرهاب

صادق قائد #الجيش_الباكستاني الفريق أول #قمر_جاويد_باجوه على مذكرات إعدام بحق 30 مداناً بجرائم إرهابية من بينها الهجوم على مدرسة تابعة للجيش الباكستاني في مدينة #بيشاور عام 2014.

وأضاف بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن المحاكم العسكرية أصدرت مذكرات الإعدام بحق من وصفهم بعتاة الإرهابيين لتورطهم في ارتكاب جرائم شنيعة تتعلق بالإرهاب ولعل من أبرزها المجزرة التي تعرضت لها مدرسة تابعة للجيش في مدينة بيشاور في منتصف شهر ديسمبر عام 2014 وراح ضحيتها أكثر 150 قتيلا و200 جريح جلهم من الأطفال، إضافة إلى عمليات اختطاف ونحر عناصر من #قوات_الدرك، وقتل مدنيين أبرياء ومهاجمة قوات الأمن.

وقد استأنفت المحاكم العسكرية في باكستان عملها بعد تصويت البرلمان الشهر الماضي على تمديد عملها لمدة عامين، وكانت الحكومة الباكستانية اتخذت قرارا بتشكيل هذه المحاكم بتوصية من الجيش في إعقاب هجوم المدرسة عام 2014، وجاء قرار تمديد عمل المحاكم العسكرية بعد أن شهدت باكستان سلسلة هجمات وتفجيرات انتحارية خلفت مئات الضحايا.

ومنذ تشكيل المحاكم العسكرية تم إصدار #أحكام_الإعدام ضد 161 متهما من أصل 274 قضية، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام في 24 مدانا فيما لم تستكمل إجراءات الإعدام ضد من تبقى منهم، حيث بإمكان المدان تقديم طلب التماس لقائد الجيش ورئيس البلاد لتخفيف الحكم، وقد شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة في وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام منذ شن الجيش فبراير الماضي عملية "رد الفساد" للقضاء على #الإرهاب حيث تم تنفيذ حكم الإعدام ضد 11 مدانا.