تعرف على أغاني الجيش الكوري الطريفة بعرضها العسكري

كشفت كوريا الشمالية عن أغنية خاصة بوحدة المدفعية في البلاد، وهي المسؤولة عن إطلاق #الصواريخ_الباليستية، في الوقت الذي تعزز فيه تطوير برنامجها الصاروخي، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ اليوم الأربعاء.

وتم الكشف عن الأغنية التي تمجد إطلاق الصواريخ، وتؤديها فرقة وحدات المدفعية في جيش #كوريا_الشمالية (الجيش الشعبي الكوري) في أحدث عرض للاحتفال بعيد ميلاد مؤسس الدولة الراحل، الذي يطلق عليه "يوم الشمس"، وفقاً لتقرير وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).

وكانت الأغنية من بين قائمة أدتها الفرقة الوطنية يوم الأحد الماضي، عقب عرض عسكري ضخم جرى السبت، بمناسبة الذكرى 105 لميلاد مؤسس البلاد #كيم_ايل _سونغ، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم الاثنين.

ونقلا عن محطة التلفزيون الرسمية في كوريا الشمالية، فإن لقطات الصاروخ الباليستي #موسودان متوسط المدى، الذي يسمى "هواسونغ-1" في كوريا الشمالية، الذي جرت تجربته في وقت سابق، كانت تظهر على شاشة عملاقة في قاعة العرض.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "إن صاروخ #هواسونغ الذي يمثل مفخرة لنا ينفجر" و "ينطلق بسرعة كومضة من البرق لتحدي الإمبريالية".

وتتزايد التوترات في #شبه_الجزيرة_الكورية حول البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. وثمة تكهنات تشير إلى أن #بيونغ_يانغ قد تنفذ تجربة نووية سادسة أو إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات .

وخلال العرض العسكري السبت الماضي، كشفت كوريا الشمالية عن 3 أنواع من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في استعراض للقوة، وتعهدت بالرد بهجمات نووية على ضربة استباقية أميركية محتملة.

من جانبه، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة، إن بلاده دخلت في المرحلة النهائية للتحضير لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على ضرب الأراضي الأميركية.