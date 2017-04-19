مقتل شخصين كانا يحضران لهجوم وشيك في روسيا

أعلنت #الاستخبارات_الروسية، الأربعاء، أن رجلين يتحدران من #آسيا_الوسطى ويشتبه بأنهما أعدا لـ #اعتداءات في #روسيا قتلا في مدينة #فلاديمير السياحية، التي تبعد 200 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.

وقالت الأجهزة الخاصة الروسية (أف أس بي) إن رجالها "قضوا على مواطنين من آسيا الوسطى مولودين في 1987 و1991 خلال محاولة لتوقيفهما أبديا مقاومة خلال محاولة توقيفهما".

كما ذكرت أن الرجلين كانا على اتصال مع أشخاص "يجندون لـ #منظمات_إرهابية دولية" وكذلك مستعدين لتنفيذ اعتداءات في روسيا.

وأوضح البيانأانه عثر في المكان على #متفجرات و #ذخائر و #رشاش "آي كي 47" ومسدس.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوعين على #اعتداء على محطة لقطار الأنفاق في #سان_بطرسبورغ في الثالث من نيسان/إبريل، أسفر عن سقوط 14 قتيلاً. وقتل منفذ الاعتداء وهو رجل من قرغيزستان.

ولم توضح الاستخبارات الروسية ما إذا كانت عملية الأربعاء مرتبطة باعتداء سان بطرسبرغ.

كذلك ذكرت وسائل إعلام روسية أن مكان إقامة ابرار عظيموف، الذي يشتبه بأنه أحد مدبري هجوم سان بطرسبورغ، كان في مدينة فلاديمير.