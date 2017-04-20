هجوم مسلح في الشانزيليزيه وسط باريس.. وداعش يتبنى

قتل شرطي فرنسي، وأصيب اثنان آخران، جراء إطلاق نار من قبل مسلح مساء الخميس في جادة #الشانزيليزيه وسط #باريس بحسب ما أفاد مراسل العربية، هذا وقتلت الشرطة االفرنسية المهاجم.

وبعد ساعات قليلة تبنى #داعش الهجوم.

وأفادت وكالة أعماق التابعة للتنظيم أن منفذ هجوم باريس يدعى أبو يوسف البلجيكي وهو أحد عناصر التنظيم.

وأعلنت فرنسا أن المشتبه به الملاحق على خلفية اعتداء باريس وهو شريك للمهاجم الذي قتلته الشرطة الفرنسية أثناء محاولته الهرب، سلم نفسه للشرطة البلجيكية.

مسلح ترجل وشهر رشاشه

هذا وأعلن بيار-هنري براندي المتحدث باسم وزارة #الداخلية-الفرنسية مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة. وأكد أنه لا يمكن استبعاد وجود أكثر من مهاجم في #اعتداء_باريس . كما نفى وقوع اعتداء ثان قرب جادة شانزيليزيه.

وقال: "وصلت سيارة قرب حافلة للشرطة، وخرج منها رجل، وفتح النار من سلاح آلي على الشرطة، وقتَل شرطياً ثم حاول الذهاب راكضاً محاولاً أن يستهدف شرطيين آخرين".

وفي حين لم يحدد المرجع الرسمي نوع السلاح، أكدت مصادر متطابقة أنه رشاش كلاشينكوف.

وأضاف براندي: "لقد نجح المهاجم في إصابة اثنين آخرين بجروح وقد قتلته قوات الأمن"، مشيراً إلى أن عناصر الشرطة "تمّ استهدافهم على نحو متعمد".

وكان مراسل "العربية" أفاد عن حالة من الهلع والتدافع بين الناس مباشرة بعد الهجوم، وقد هرعت عشرات سيارات الإسعاف إلى المكان، وسط مخاوف من حصول سلسلة اعتداءات كما حصل في هجمات 13 نوفمبر 2015، بحسب ما أفاد مراسل الحدث.

إلى ذلك، أكد مصدر في الشرطة الفرنسية مقتل مطلق النار. وأفاد أن مهاجم الشانزيليزيه الذي قتل معروف لدى الشرطة.

وأعلن مكتب الادعاء العام أن مكتب مكافحة الإرهاب فتح تحقيقا في إطلاق النار.

مشتبه به قادم من بلجيكا

كما أفاد المصدر الأمني بأن الشرطة داهمت منزل مهاجم الشانزيليزيه شرق باريس.

من جهته، أفاد مراسل العربية أنه شاهد عناصر من الشرطة يتوافدون إلى شارع #باسانو وهو شارع يتفرع من جادة الشانزيليزيه، بعد الاشتباه بأحد الأشخاص.

وأعلنت فرنسا أن المشتبه به الملاحق على خلفية اعتداء باريس سلم نفسه للشرطة البلجيكية.

وكانت الشرطة أصدرت مذكرة توقيف بحق مشتبه به ثان قالت إنه قدم من #بلجيكا بالقطار، وإنه مصنف إرهابياً.



وكانت الشرطة الفرنسية طوقت في وقت سابق من مساء الخميس موقع إطلاق النار في الشانزيليزيه، وطلبت من كافة المواطنين والمتواجدين قرب الموقع عدم سلوك "الشارع الفرنسي الشهير"، بحسب ما أفاد مراسل العربية. كما أغلقت جميع محطات المترو المحيطة بالشانزيليزيه، وقوس النصر، وجورج 5.

إلى ذلك، وصل أفراد من قوات النخبة الفرنسية إلى الموقع، وشوهدت مروحيات تحلق فوق المكان، فضلاً عن سيارات أمنية متخصصة بتفكيك المتفجرات.

يذكر أن شارع الشانزيليزيه يعتبر أحد أهم المعالم والشوارع في #العاصمة_الفرنسية ، وهو قبلة لسياح العالم أجمع.

كما يشار إلى أن السلطات الفرنسية كانت أوقفت قبل يومين شابين قالت إنهما ينتميان لتنظيم #داعش في #مارساي، يشتبه بتحضيرهما لهجمات إرهابية في البلاد.

ويأتي هذا الهجوم قبل 3 أيام من الدورة الأولى لـ #الانتخابات_الرئاسية_الفرنسية ، المتوقع أن تبدأ الأحد، والتي تشهد تأهباً أمنياً غير مسبوق.