مفاجأة.. منفذ هجوم "دورتموند" يملك أسهماً في النادي

أوقفت الشرطة الألمانية، الجمعة، المشتبه به بتنفيذ الاعتداء بالمتفجرات على حافلة فريق #دورتموند لكرة القدم، وفق النيابة التي قالت إن دافعه كان مالياً وليس "إرهابياً".

وقالت النيابة في بيان إن "النيابة الفيدرالية أمرت وحدة النخبة في الشرطة الجمعة 21 نيسان/إبريل بتوقيف مواطن ألماني روسي عمره 28 عاما ويدعى سيرغي دبليو"، موضحة أن المشتبه به الذي كان يراهن على انخفاض سعر أسهم نادي دورتموند كان يسعى إلى هبوط أسهم النادي حتى يتمكن من تحقيق ربح في استثمار.

المنفذ يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية

وفي بيان قال كبير المدعين الاتحاديين إن الرجل البالغ من العمر 28 عاما والذي يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية اسمه سيرجي في. وكان قد اشترى أسهما في النادي قبل الهجوم.

وعبر مدعون الأسبوع الماضي عن شكهم في صحة الرسائل الثلاث التي تركت بجانب موقع الهجوم والتي لمحت إلى أن متشددين إسلاميين نفذوه.

وقال مكتب الادعاء إن المشتبه به اشترى 15 ألفا من عقود الخيارات تتيح له حق بيع أسهم بروسيا دورتموند بسعر محدد مسبقا في يوم الهجوم، مستخدما قرض مستهلكين كان قد حصل عليه قبلها بأسبوع.

وأضاف مكتب الادعاء "لو كانت أسعار أسهم بروسيا دورتموند تراجعت بشكل كبير لكان الربح بلغ أضعاف الاستثمار المبدئي".

زرع المتفجرات في شجيرات على الطريق

يذكر أن 3 عبوات ناسفة "شديدة" انفجرت في 11 إبريل، قرب حافلة فريق #بروسيا_دورتموند الألماني ما أدى إلى تعرضها إلى أضرار وإصابة لاعب دورتموند، #مارك_بارترا، الثلاثاء، قبيل مباراة الفريق مع موناكو الفرنسي في #دوري_أبطال_أوروبا لكرة القدم، بحسب ما أكدت الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة غونار فورتمان: "انفجرت 3 عبوات ناسفة عندما تحركت الحافلة" من الفندق إلى الملعب الذي يستضيف مباراة الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي، مشيرا إلى أن نوافذ #الحافلة تحطمت وأصيب اللاعب بارترا في داخلها بجروح.

وزرعت المتفجرات في شجيرات على الطريق بالقرب من الفندق الذي كان ينزل فيه الفريق قبل توجهه في حافلة إلى ملعب المباراة.

وأوقفت الشرطة الألمانية مشتبهاً به من الأوساط "الإسلامية المتشددة" في سياق التحقيق حول الاعتداء بالمتفجرات.

وقالت النيابة العامة للصحافيين إن التحقيق الجاري يتركز "على مشتبهين بهما ينتميان إلى "تيار إسلامي متشدد"، مشيرة إلى أنها "تنطلق من مبدأ" أن هجوم الثلاثاء كان له دافع "إرهابي".

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها لم تتمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف حافلة فريق بروسيا دورتموند . وقال رئيس شرطة دورتموند غريغور لانج إنه ليس من الواضح حتى الآن من يقف وراء الانفجارات التي استهدفت حافلة لاعبي نادي #بروسيا_دورتموند .