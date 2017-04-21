الجيش التركي: مقتل جنديين باشتباكات مع مسلحين أكراد

قالت #القوات_المسلحة_التركية اليوم الجمعة، إن جنودها اشتبكوا مع مسلحين أكراد في منطقة ريفية بجنوب شرق البلاد على مقربة من الحدود العراقية مما أسفر عن مقتل اثنين من الجنود وإصابة اثنين آخرين.

وقال الجيش في وقت لاحق إن ستة متشددين من #حزب_العمال_الكردستاني تم "تحييدهم" في عملية أعقبت الاشتباكات بالمنطقة مشيراً إلى أن العملية مازالت مستمرة.

وجاء في بيان للجيش أن الاشتباك وقع حوالي التاسعة والنصف صباحاً (06:30 بتوقيت غرينتش) في منطقة أولوديري بإقليم شرناق.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن الاشتباك جاء بعد أسبوع شهد اشتباكات بين #الجيش_التركي وحزب العمال الكردستاني قتل فيها أكثر من 45 مسلحا.