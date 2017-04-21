هجوم باريس.. رسالة داعشية مع المنفذ واحتمال وجود شركاء

قال مدعي عام باريس، الجمعة، إن المحققين يحاولون تحديد هل كان للرجل الذي قتل شرطيا في باريس، الخميس، شركاء، مضيفا أن المهاجم لم تظهر عليه أي علامات تشدد رغم تاريخه الجنائي الطويل.

وقال المدعي فرنسوا مولان في مؤتمر صحافي "لم يكن على قائمة المراقبة الأمنية، ولم تظهر عليه علامات تطرف رغم قضائه سنوات طويلة في السجن".

وأضاف المدعي أن رسالة عثر عليها بجوار جثته حملت عبارات تظهر التعاطف مع تنظيم داعش.

وما زال مسؤولو الأمن يحاولون تحديد هل تصرف الرجل بمفرده.

وسافر المهاجم إلى الجزائر في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط رغم ضرورة حضوره لمقر الشرطة بانتظام.

رسالة داعشية بجوار جثة منفذ هجوم باريس

وكان مصدر قضائي قال في وقت سابق إن محققين عثروا على رسالة مكتوبة بخط اليد تدافع عن تنظيم #داعش بجوار جثة المسلح الذي قتل شرطيا في #باريس أمس الخميس.

وأعلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة شرطيين آخرين.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، الجمعة، أن منفذ هجوم #الشانزيليزيه في باريس، هو مواطن فرنسي.

وقال جامبون "التحقيقات جارية. ما يمكن أن نؤكده هو أن الجاني مواطن فرنسي".

وكان مسلح قد قام بقتل شرطي فرنسي، فيما أصيب اثنان آخران مساء الخميس، جراء إطلاق النار من قبل المسلح في الجادة الأشهر وسط #باريس قبل أيام من انتخاباتها الرئاسية الموعودة الأحد المقبل.

وتبنى #داعش الهجوم. وأفادت وكالة أعماق التابعة للتنظيم أن #منفذ #هجوم باريس يدعى أبو يوسف البلجيكي، وهو أحد عناصر التنظيم، واسمه الحقيقي كريم شورفي، أدانه #القضاء_الفرنسي في 2003 بالسجن 20 سنة، لمحاولته قبلها بعامين قتل شرطيين اثنين.