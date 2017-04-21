شاهد.. لحظة قتل الشرطة الفرنسية لإرهابي الشانزيليزيه!

أظهر فيديو نشر على موقع "يوتيوب" لحظة قتل الشرطة الفرنسية مساء الخميس، لمسلح "داعشي" قام بقتل شرطي فرنسي، فيما أصيب اثنان آخران، جراء إطلاق النار من قبل المسلح في جادة #الشانزيليزيه وسط #باريس قبل أيام من انتخاباتها الرئاسية الموعودة الأحد المقبل.

هذا وتبنى #داعش الهجوم. وأفادت وكالة أعماق التابعة للتنظيم أن منفذ هجوم باريس يدعى أبو يوسف البلجيكي وهو أحد عناصر التنظيم واسمه الحقيقي كريم شورفي أدانه #القضاء_الفرنسي في 2003 بالسجن 20 سنة، لمحاولته قبلها بعامين قتل اثنين من #الشرطة.

وخرج شورفي باكرا من #السجن، لأنهم قاموا بتخفيض محكوميته في 2005 إلى 5 أعوام، وبعد الإفراج عنه اختفى أثره، إلى أن ظهر #إرهابيا أمس في الجادة الأشهر بباريس، حيث سقط صريعا برصاص الشرطة الفرنسية.

هذا وأعلن بيار-هنري براندي المتحدث باسم وزارة #الداخلية-الفرنسية مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة. وأكد أنه لا يمكن استبعاد وجود أكثر من مهاجم في #اعتداء_باريس.

وقال: "وصلت سيارة قرب حافلة للشرطة، وخرج منها رجل، وفتح النار من سلاح آلي على الشرطة، وقتَل شرطياً ثم حاول الذهاب راكضاً محاولاً أن يستهدف شرطيين آخرين".

وفي حين لم يحدد المرجع الرسمي نوع السلاح، أكدت مصادر متطابقة أنه رشاش كلاشينكوف.

وأضاف براندي أن عناصر الشرطة "تمّ استهدافهم على نحو متعمد".

من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا #هولاند ليل الخميس- الجمعة أن هناك "خيوطاً إرهابية" وراء الاعتداء الذي أسفر عن مقتل شرطي على جادة #الشانزيليزيه في #باريس .

وقال إن كل المؤشرات تشير إلى أن الاعتداء متصل بالإرهاب، مشيراً إلى أن قوات الأمن ستكون أكثر يقظة خلال الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع القادم.