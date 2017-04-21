واشنطن: مقتل مساعد للبغدادي متورط بهجوم تركيا

كشفت الولايات المتحدة، الجمعة، عن #عملية_عسكرية برية سرية لقتل عنصر في تنظيم #داعش يعتبر مساعدا مقربا لزعيم التنظيم أبو بكر #البغدادي وارتبط اسمه بهجوم على مطعم في #تركيا قتل 39 شخصا.

وقال الكولونيل جون توماس، المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الأميركية، إن عبد الرحمن #الأوزبكي الذي يعتقد أنه من #أوزبكستان قتل في هجوم بري قرب مدينة الميادين في سوريا في السادس من أبريل / نيسان.

وقال توماس "كانت عملية برية. أعتقد أن هذا كل ما نريد أن نقوله عن هذا الأمر"، ورفض الإدلاء بالمزيد من التعليقات. وأكد أن الأوزبكي لم يقتل في #غارة جوية.