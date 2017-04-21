مرشحة اليمين لوبان: يجب طرد كافة المهاجرين من فرنسا

قالت مارين لوبان، مرشحة اليمين في #انتخابات #الرئاسة_الفرنسية اليوم الجمعة، إنه يتعين على #فرنسا أن تعيد العمل فورا بإجراءات الفحص على الحدود وطرد المهاجرين المدرجة أسماؤهم على قوائم المراقبة الأمنية.

وفي تعليقها على #هجوم #باريس الذي وقع مساء الخميس، حثت لوبان الحكومة الاشتراكية على التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات التي يتضمنها برنامجها الانتخابي.

وتركز لوبان حملتها على سياسات معادية للهجرة ومناوئة للاتحاد الأوروبي.

وكان مسلح قد قام بقتل شرطي فرنسي، فيما أصيب اثنان آخران مساء الخميس، جراء إطلاق النار من قبل المسلح في الجادة الأشهر وسط #باريس قبل أيام من انتخاباتها الرئاسية الموعودة الأحد المقبل.

وتبنى #داعش الهجوم. وأفادت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم أن #منفذ #هجوم باريس يدعى أبو يوسف البلجيكي، وهو أحد عناصر التنظيم، واسمه الحقيقي كريم شورفي، أدانه #القضاء_الفرنسي في 2003 بالسجن 20 سنة، لمحاولته قبلها بعامين قتل شرطيين اثنين.

فيما أعلن وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، الجمعة، أن منفذ هجوم #الشانزيليزية في باريس هو مواطن فرنسي.