مقتل 52 من عناصر حركة الشباب بالصومال

قال الكولونيل جوزيف أووث المتحدث باسم الجيش الكيني إن جنود الجيش قتلوا 52 من مسلحي #حركة_الشباب_الصومالية في هجوم على معسكر للمتشددين في جنوب #الصومال اليوم الجمعة.

وأضاف أووث أن الهجوم وقع في إقليم بطاطي في جوبا السفلى.

وأشار المتحدث إلى أن الجنود صادروا في العملية العسكرية بنادق وعبوات ناسفة بدائية الصنع ومواد لصناعة القنابل.

وقال بيان الجيش "تم تنفيذ العملية بقيادة #المخابرات بعد أن لاحظ عناصر المراقبة تجمعا لإرهابيي الشباب في المكان. بعد ذلك تم نشر جنود تدعمهم المدفعية وقذائف المورتر لتحييد المخيم".

وتابع البيان "بعد انتهاء العملية كشف التقييم الأولي عن مقتل 52 إرهابيا وهروب آخرين ومعهم عددا من المصابين."