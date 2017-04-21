هولاند: خيوط إرهابية وراء اعتداء باريس

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا #هولاند ليل الخميس- الجمعة أن هناك "خيوطاً إرهابية" وراء الاعتداء الذي أسفر عن مقتل شرطي على جادة #الشانزيليزيه في #باريس .

وقال إن كل المؤشرات تشير إلى أن الاعتداء متصل بالإرهاب، مشيراً إلى أن قوات الأمن ستكون أكثر يقظة خلال الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع القادم.

كما أعلن في تصريح بثه التلفزيون أن اجتماعا أمنيا طارئا سيعقد يوم الجمعة بحضور كبار مسؤولي المخابرات والدفاع.

وأضاف هولاند الذي لا يخوض السباق الرئاسي الذي تجرى جولته الأولى يوم الأحد "يجب أن نكون عند أعلى مستوى من اليقظة خاصة فيما يتعلق بالانتخابات". وأوضح أنه "سيتم تقديم تكريم وطني" للشرطي الذي قتل قبل أن تردي قوات الأمن منفذ الهجوم.