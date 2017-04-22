أفغانستان.. 140 قتيلاً في أكبر هجوم على قاعدة عسكرية

قال مسؤولون إن ما يصل إلى 140 #جندياً #أفغانياً قتلوا في هجوم أمس الجمعة الذي شنه مقاتلون من حركة #طالبان يتنكرون في زي عسكري ويحتمل أن يكون أكبر هجوم على #قاعدة_للجيش_الأفغاني من حيث حجم الخسائر البشرية.

وقال مسؤول اليوم السبت في مدينة #مزار_الشريف بشمال البلاد التي وقع فيها الهجوم إن ما لا يقل عن 140 جنديا قتلوا وأصيب عدد كبير. وقال مسؤولون آخرون إن عدد القتلى ربما يكون أكبر.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم نشر أسمائهم لأن #الحكومة لم تصدر بعد بيانا رسميا بعدد الضحايا.

وقدر مسؤول أميركي في واشنطن أمس عدد الضحايا بأكثر من 50 قتيلا ومصابا.

وبحسب مسؤولون فقد دخل ما يصل إلى عشرة من مقاتلي حركة طالبان يرتدون زي #الجيش ويركبون عربات تابعة للجيش بسهولة إلى القاعدة

العسكرية وأطلقوا النار على الجنود الذين كانوا يتناولون الطعام أو يخرجون من المسجد بعد انتهائهم من صلاة الجمعة.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان اليوم السبت إن الهجوم يأتي ردا على مقتل عدد كبير من قادة الحركة في شمال أفغانستان في الآونة الأخيرة.

وينشر التحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي مستشارين في القاعدة التي شهدت الهجوم لتدريب ودعم القوات الأفغانية لكن مسؤولين بالتحالف قالوا إن القوات الأجنبية لم تستهدف في الهجوم.

وتخوض الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب حربا منذ فترة طويلة ضد مقاتلي طالبان وجماعات متشددة أخرى.