إصابة شرطيين بتظاهرة بألمانيا وانقسام بحزب مناهض للهجرة

قالت #الشرطة_الألمانية إن شرطيين أصيبا وأضرمت النيران في سيارة للشرطة خلال #احتجاجات في كولونيا، اليوم السبت، فيما التقى 600 من أعضاء #حزب البديل من أجل #ألمانيا اليميني #المناهض_للهجرة الذي يعاني من انقسامات عميقة لمناقشة سياسة الحزب حيال الانتخابات العامة، التي تجرى في سبتمبر/أيلول.

وواجهت الزعيمة المشاركة للحزب فراوكه بيتري ضربة قاسية في بداية المؤتمر عندما صوت المشاركون ضد اقتراحها الذي يدعو لبذل جهود لعقد تحالف مع أحزاب أخرى مستقبلا بدلا من البقاء في المعارضة على المدى البعيد. وينفي منتقدوها وجود انقسامات في الحزب لتلك الأسباب.

وأعلنت بيتري يوم الأربعاء بعد صراع على السلطة استمر أشهراً أنها لن تمثل حزبها في الانتخابات المقبلة. وشهد الحزب انحسارا في نسب التأييد له في استطلاعات الرأي على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وقال متحدث باسم شرطة كولونيا إن الموقف في المدينة "متحرك جدا" و"عدائي بشكل واضح" في بعض المناطق.

ونشرت الشرطة أكثر من أربعة آلاف من أفرادها مع توقع مشاركة ما يصل إلى 50 ألفا في مظاهرة تشمل نحو ألف من نشطاء اليسار المتشدد.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم إيقاف 100 متظاهر في وقت مبكر اليوم السبت لفحص أوراق هويتهم لكنها لم تعتقل أحدا.

وأظهرت لقطات بثتها محطة (إن-تي.في) مجموعة مؤلفة من نحو 50 شخصا تشتبك مع قوات شرطة على خيول، وقال مراسل تلفزيوني إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل ضد بعض المتظاهرين.