جيش لبنان: مقتل قيادي داعشي واعتقال 10 قرب حدود سوريا

أعلن #الجيش_اللبناني إلقاء القبض على 10 يشتبه بأنهم أعضاء في جماعات متشددة، السبت، بعد أن عبروا الحدود الشمالية الشرقية قادمين من #سوريا . وقال مصدر أمني إن قيادياً محلياً بتنظيم #داعش قتل في نفس العملية.

ولم ترد أنباء عن إصابة أو مقتل أي من أفراد الجيش في العملية ببلدة #عرسال التي اجتاحها المتشددون لفترة وجيزة في 2014.

ويقول الجيش إنه ينفذ عمليات دورية ضد داعش ومتشددين سابقين على صلة بتنظيم #القاعدة في المنطقة الجبلية.

وجاء في بيان الجيش: "نفذت قوة من الجيش فجر السبت عملية دهم سريعة وخاطفة في بلدة عرسال أسفرت عن توقيف 10 إرهابيين خطيرين تسللوا إليها في أوقات سابقة".

وتعرض لبنان لهجمات في السنوات القليلة الماضية لها علاقة بالحرب في #سوريا حيث تقاتل جماعة #حزب الله_الشيعية دعما للرئيس السوري بشار الأسد.