الحريري من جنوب لبنان: نرفض "استعراض" حزب الله

بعد "الاستعراض الإعلامي" الذي أقامه حزب الله الخميس، ودعوته عدداً من الإعلاميين إلى جولة على الحدود اللبنانية الجنوبية، في خطوة رآها العديد من المتابعين اللبنانيين استفزازاً لإسرائيل، أو بحده الأدنى استعراضاً جديداً للقوة، انتقد رئيس الحكومة اللبنانية، الجمعة، خلال زيارته للجنوب خطوة #حزب_الله .

وشدد #الحريري من #الناقورة جنوب #لبنان على "أن الجيش يدافع عن لبنان خارج أي فئوية أو مناطقية".

كما أكد "التزام الحكومة اللبنانية بالقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701"(وهو القرار الأممي الذي صدر إثر #حرب_تموز التي شنتها #إسرائيل عام 2006 على لبنان)، لافتا إلى أن "إسرائيل تنتهك القرار 1701، وكحكومة نرفع هذه الانتهاكات إلى الأمم المتحدة".

وقال الحريري: "نرفض ما قام به "حزب الله" على الحدود ونحن ملتزمون بالقرار 1701".

وكان الحريري وصل إلى مقر قوات الطوارئ الدولية في الناقورة، حيث كان في استقباله قائد #اليونيفل الجنرال مايكل بيري، الذي عرض معه الأوضاع العامة في الجنوب والمهمات التي تقوم بها قوات "اليونيفيل" مع الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.