القضاء الأميركي يتهم إسرائيلياً بتهديد مراكز يهودية

وجه القضاء الأميركي التهمة إلى إسرائيلي أميركي (18 عاما) موقوف في إسرائيل منذ 23 آذار/مارس في قضية التهديدات الهاتفية الكاذبة الموجهة إلى جمعيات ومراكز يهودية، وفق مدير #مكتب_التحقيقات_الفيدرالي #جيمس_كومي.

وقال كومي في بيان صادر عن وزارة العدل، الجمعة، إن ما فعله المشتبه به #مايكل_رون_ديفيد_كدار "ليس خدعة، إنه جريمة فدرالية".

ولم يتطرق البيان إلى طلب تسليمه من إسرائيل بموجب #معاهدة تبادل المجرمين بين البلدين، ولم يتسن الحصول على توضيحات من مسؤولين في الوزارة.

التهديد امتد إلى 3 دول

ويشتبه بأن كدار وراء جملة من التهديدات الكاذبة الموجهة إلى #مؤسسات_يهودية في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا في كانون الثاني/يناير وبداية آذار/مارس، استخدم فيها برنامجا يغير الصوت ويحجب رقم المتصل ليعلن عن زرع قنبلة أو أن مهاجما مسلحا يستعد لقتل العشرات ولا سيما من الأطفال.

وقال #وزير_العدل #جيف_سيشنز في بيان إن "هذه التهديدات بأعمال عنف زرعت الرعب في المجتمعات اليهودية وغيرها في البلاد ،وتحقيقنا مستمر بشأن هذه الأفعال بصفتها جرائم كراهية".

وذكرت وزارة العدل أن كدار متهم بإجراء اتصالات تنطوي على تهديد ضد جمعيات ومؤسسات يهودية في #فلوريدا، واعطاء معلومات كاذبة للشرطة في #جورجيا فضلا عن المضايقة الإلكترونية.

وقال المسؤول في نيابة فلوريدا ستيفن مولدرو إن "الاتهامات تبين تصميمنا على ملاحقة ومحاكمة أولئك الذين يسعون إلى زرع الرعب والخوف في مجتمعنا، أينما كانوا مختبئين".

ومددت محكمة إسرائيلية الخميس الماضي احتجاز كدار حتى الاثنين مع أمر بالتكتم على اسمه. ولم تتضح دوافع الشاب الذي قال محاميه إنه يعاني من #التوحد ومن ورم في الدماغ.