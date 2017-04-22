فرنسا.. اعتقال شخص في محطة قطارات هدد الشرطة بسكين

المصدر: دبي - قناة العربية، باريس - فرانس برس

‏اعتقلت #السلطات الفرنسية، السبت، شخصاً في محطة للقطارات شمال #باريس بعد تهديده #الشرطة بسكين.

وفرضت قوات الأمن طوقا حول #محطة_قطارات_الشمال بعد الحادث.

وأوقف الرجل الذي يحمل سكينا دون أن يبدي مقاومة بعدما أثار حالة هلع عقب يومين فقط من اعتداء باريس، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة.

وقال أحد هذه المصادر إن "شخصا يحمل سكينا دخل المحطة وعلمت بأمره دورية للشرطة فعملت فورا على توقيفه".

وأوضح مصدر آخر أن #التوقيف أثار "حالة هلع" وفر العديد من المسافرين تاركين حقائبهم داخل المحطة.

وأسفر اعتداء قبل يومين في جادة الشانزيليزيه بالعاصمة #باريس عن مقتل شرطي.

وشهدت البلاد تعزيز التدابير الأمنية في كل أنحاء فرنسا عشية الدورة الأولى من #الانتخابات_الرئاسية.