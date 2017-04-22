داعش يتبنى هجوما قاتلا داخل مقر للاستخبارات الروسية

تبنى تنظيم #داعش اعتداءً أدّى إلى مقتل شخصين، الجمعة، داخل مقر للاستخبارات الروسية في #خاباروفسك بأقصى الشرق الروسي، وفقاً لموقع " #سايت" الأميركي الذي يُعنى بمتابعة نشاط المتطرفين.

وبحسب "سايت"، فقد نقلت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم داعش عن "مصدر أمني" أن "مقاتلاً" من التنظيم "هاجم مكتباً للمخابرات الروسية الاتحادية في مدينة خاباروفسك شرق روسيا" وقتل "3 منهم" وأصاب آخرين.

من جهتها، كانت أجهزة الأمن الروسية قد ذكرت أنّ شخصين قُتلا، وأصيب ثالث بجروح الجمعة بيد مجهول أطلق النار داخل مقر للاستخبارات.

وأوضحت أنّ المهاجم دخل مقرّ الاستخبارات عند الساعة 17.02 بالتوقيت المحلي (07.02 بتوقيت غرينتش) وقتل أحد عناصر الأمن وزائراً وأصاب آخر، مؤكدة أنه تم القضاء على المهاجم.

وقال جهاز "أف أس بي" وهو #وكالة_الاستخبارات_الداخلية الرئيسية في روسيا في بيان نقلته وكالات أنباء روسية، إنّ المهاجم اسمه آي.في كونيف وهو من مواليد عام 1999 ويسكن في مدينة #خاباروفسك.

وأضاف الجهاز أنّ هناك "معلومات عن أنّ المسلح مرتبط بمجموعة من #النازيين_الجدد".

وتعيش#روسيا حالة تأهب قصوى بعد اعتداء #انتحاري على #مترو #سان_بطرسبرغ في 3 نيسان/أبريل خلّف 15 قتيلا.